1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15:30
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
Ab 15:30 Uhr
Vs
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Bundesliga
1. FC Heidenheim 1846 - Borussia Dortmund

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
2
7
6
2
1. FC Köln
1. FC Köln
2
4
6
3
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
3
3
6
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
2
3
4
5
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
2
4
6
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
2
2
4
7
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
1
4
8
FC Augsburg
FC Augsburg
2
1
3
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
0
3
10
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
2
-1
3
11
Union Berlin
Union Berlin
2
-2
3
12
RB Leipzig
RB Leipzig
2
-4
3
13
FSV Mainz
FSV Mainz
2
-1
1
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
2
-1
1
15
Hamburger SV
Hamburger SV
2
-2
1
16
Werder Bremen
Werder Bremen
2
-3
1
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-4
0
18
SC Freiburg
SC Freiburg
2
-5
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Samstag
13. September 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Heidenheim an der Brenz, Deutschland
Voith-Arena
Kapazität
15’000
