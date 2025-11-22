Brutalo-Foul in der Bundesliga gibt zu reden

Mainzer Dominik Kohr fliegt nach einem Brutalo-Foul gegen Hoffenheims Max Moerstedt vom Platz. Damit ist der Innenverteidiger nun jener Mann, der in der Bundesliga am meisten Rote Karten gesehen hat.

1/6 Schiri Sascha Stegemann schickt Dominik Kohr vom Platz. Foto: imago/Jan Huebner

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Es ist ein grauenhaftes Foul. Mainz-Spieler Dominik Kohr (31) trifft kurz vor Schluss Hoffenheim-Teenie Max Moerstedt (19) mit voller Wucht und mit offener Sohle am Knöchel – Schiri Sascha Stegemann zeigt zunächst Gelb. Der VAR aber korrigiert den Entscheid. Rot. Oder wie es Ex-Top-Schiri Manuel Gräfe bei der «Bild» sagt: «Das war nicht Rot, das war Schwarz. Ein brutaler Tritt.»

Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen wird seinen Spieler einen Tag nach dem Brutalo-Foul zum Gespräch aufbieten. «Ich muss mit Dominik sprechen», so Henriksen, der seit Februar 2024 bei Mainz an der Linie steht, an der Pressekonferenz nach dem Spiel. Zum neuen Rekord gratulieren wird der Däne Kohr kaum – der Innenverteidiger ist nach seiner neunten Roten Karte in der Bundesliga neu der Mann mit den meisten Platzverweisen. Ein unrühmlicher Rekord.

Von den Mainzern bekommt der Rotsünder trotzdem viel Rückendeckung. «Er ist niemand, der so etwas mit Absicht macht», meint Sportdirektor Niko Bungert. Und Danny da Costa fügt an: «Das ist natürlich keine Absicht von ihm. Ich glaube, er versucht mit einem langen Schritt noch den Pass zu verhindern. Letzten Endes trifft er ihn oberhalb des Knöchels mit einer ordentlichen Dynamik. Da ist die Rote Karte schon berechtigt.»

Das sieht auch Hoffenheims Trainer Christian Ilzer so: «Ich habe schon lange kein so brutales Foul mehr gesehen.»

Immerhin gibts schnell Entwarnung: Moerstedt hat sich nicht schlimmer verletzt. «Moere hat seine Spuren. Er hat es bis auf einen Bluterguss gut überstanden», so Ilzer.

Das Spiel endete übrigens 1:1. Mainz bleibt damit voll im Abstiegssumpf – und die nächsten Spiele wird das Henriksen-Team ohne Rekordmann Kohr auskommen müssen.