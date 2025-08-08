DE
Ausgerechnet gegen Tottenham
Kane schickt den Ball beim Penalty auf die Tribüne

Eigentlich sind für Harry Kane im Trikot der Bayern Penaltys eine sichere Sache. Gegen seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur rutscht der Engländer im dümmsten Moment aus und schickt den Ball auf die Tribüne der Münchner Allianz-Arena.
Publiziert: 07:40 Uhr
