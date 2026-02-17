Mit sechs Toren in 22 Bundesliga-Spielen hat Grischa Prömel entscheidenden Anteil am überraschenden dritten Tabellenrang der TSG Hoffenheim – und weckt Begehrlichkeiten, zumal sein Vertrag bei den Kraichgauern am Ende der aktuellen Saison ausläuft: Gemäss Sky Sport soll Stuttgart an einer Verpflichtung des 31-jährigen Mittelfeldspielers interessiert sein und ihm bereits ein «lukratives, konkretes Angebot» für einen Sommer-Transfer unterbreitet haben.
Ein Wechsel nach Stuttgart wäre für Prömel eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Für den VfB hat er allerdings nie gespielt, stattdessen durchlief er mehrere Jugend-Stationen beim Stadtrivalen Stuttgarter Kickers. Der aktuell Vierte der Bundesliga-Tabelle ist zudem nicht der einzige Prömel-Interessent: Laut dem Transfer-Journalisten Florian Plettenberg sind auch Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg am olympischen Silber-Medaillengewinner von 2016 dran. Gleichzeitig ist auch eine Vertragsverlängerung bei Hoffenheim, das derzeit gute Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison hat, nicht ausgeschlossen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
22
12
42
5
RB Leipzig
22
12
40
6
Bayer Leverkusen
21
16
39
7
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
22
-9
25
11
FC Augsburg
22
-14
25
12
1. FC Köln
22
-6
23
13
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
14
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
22
-15
20
16
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
22
-29
13