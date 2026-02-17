Der VfB Stuttgart steckt mitten in den Planungen für das Sommer-Transferfenster. Besonders im Fokus der Schwaben: Grischa Prömel von Ligakonkurrent Hoffenheim. Der Mittelfeldmann ist allerdings auch bei anderen Bundesligisten auf dem Radar.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mit sechs Toren in 22 Bundesliga-Spielen hat Grischa Prömel entscheidenden Anteil am überraschenden dritten Tabellenrang der TSG Hoffenheim – und weckt Begehrlichkeiten, zumal sein Vertrag bei den Kraichgauern am Ende der aktuellen Saison ausläuft: Gemäss Sky Sport soll Stuttgart an einer Verpflichtung des 31-jährigen Mittelfeldspielers interessiert sein und ihm bereits ein «lukratives, konkretes Angebot» für einen Sommer-Transfer unterbreitet haben.

Ein Wechsel nach Stuttgart wäre für Prömel eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Für den VfB hat er allerdings nie gespielt, stattdessen durchlief er mehrere Jugend-Stationen beim Stadtrivalen Stuttgarter Kickers. Der aktuell Vierte der Bundesliga-Tabelle ist zudem nicht der einzige Prömel-Interessent: Laut dem Transfer-Journalisten Florian Plettenberg sind auch Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg am olympischen Silber-Medaillengewinner von 2016 dran. Gleichzeitig ist auch eine Vertragsverlängerung bei Hoffenheim, das derzeit gute Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison hat, nicht ausgeschlossen.

