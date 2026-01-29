HSV-Profi wegen Suff-Fahrt suspendiert

Jean-Luc Dompé ist betrunken am Steuer kontrolliert worden. Der HSV hat seinen Flügel nun suspendiert.

Christian Müller Redaktor Sport

Da hat sich jemand den Abstiegskampf schöngetrunken!

Jean-Luc Dompé (30), Flügelstürmer des Hamburger SV, ist am Sonntagmorgen von der Polizei kontrolliert worden – mit 1,4 Promille am Steuer. Der 14. der Bundesliga-Saison zieht nun Konsequenzen und suspendiert den Franzosen bis auf weiteres.

Brisant: Dompé ist ein Wiederholungstäter. Vor drei Jahren ist sein Auto bei einem nächtlichen Unfall in einer Bushaltestelle gelandet. Der Verdacht auf ein illegales Strassenrennen konnte ihm nie nachgewiesen werden. Damals kam er noch mit einer Geldstrafe davon. Nun droht ihm gemäss HSV-Mitteilung noch mehr Ungemach: «Über weitere Konsequenzen wird der Klub nach Abschluss weiterer Beratungen noch entscheiden.»

Der Wegfall des wirbligen Flügelspielers kommt für den HSV zur Unzeit. Am Samstag treffen die Hanseaten zu Hause auf Bundesliga-Leader Bayern.