HSV-Profi wegen Suff-Fahrt suspendiert

Da hat sich jemand den Abstiegskampf schöngetrunken!
Jean-Luc Dompé (30), Flügelstürmer des Hamburger SV, ist am Sonntagmorgen von der Polizei kontrolliert worden – mit 1,4 Promille am Steuer. Der 14. der Bundesliga-Saison zieht nun Konsequenzen und suspendiert den Franzosen bis auf weiteres.
Brisant: Dompé ist ein Wiederholungstäter. Vor drei Jahren ist sein Auto bei einem nächtlichen Unfall in einer Bushaltestelle gelandet. Der Verdacht auf ein illegales Strassenrennen konnte ihm nie nachgewiesen werden. Damals kam er noch mit einer Geldstrafe davon. Nun droht ihm gemäss HSV-Mitteilung noch mehr Ungemach: «Über weitere Konsequenzen wird der Klub nach Abschluss weiterer Beratungen noch entscheiden.»
Der Wegfall des wirbligen Flügelspielers kommt für den HSV zur Unzeit. Am Samstag treffen die Hanseaten zu Hause auf Bundesliga-Leader Bayern.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
19
18
39
4
RB Leipzig
19
12
36
5
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
18
10
32
7
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
19
-3
27
9
Union Berlin
19
-6
24
10
1. FC Köln
19
-4
20
11
Borussia Mönchengladbach
19
-9
20
12
VfL Wolfsburg
19
-13
19
13
FC Augsburg
19
-14
19
14
Hamburger SV
18
-10
18
15
Werder Bremen
19
-16
18
16
FSV Mainz
19
-11
15
17
FC St. Pauli
19
-15
14
18
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13