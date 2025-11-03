Schock in der höchsten serbischen Liga: Während eines Spiels ist Mladen Zizovic, Trainer bei Radnicki 1923, zusammengebrochen und wenig später verstorben. Die Partie wurde daraufhin gestoppt.

Mladen Zizovic, Trainer von Radnicki 1923, ist am Montagabend während einer Partie seines Teams verstorben. In der vergangenen Saison betreute er den bosnischen Conference-League-Vertreter FK Borac Banja Luka. Foto: Getty Images

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

In der serbischen «Super Liga», der höchsten Spielklasse des Landes, kommt es am Montagabend zur Tragödie: Während der ersten Halbzeit der Partie zwischen Mladost Lucani und Radnicki 1923 bricht Radnicki-Coach Mladen Zizovic (44) beim Stand von 2:0 für seine Equipe zusammen. Wenig später verstirbt der Bosnier auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Todesnachricht erreicht das Stadion Mladost kurz vor der Halbzeit-Pause, woraufhin die Partie sofort abgebrochen wird.

Erst die dritte Partie beim neuen Klub

Sein Amt als Radnicki-Trainer hat Zizovic erst vor rund 10 Tagen angetreten. Zuvor ist er in Bosnien, Saudi-Arabien, Nordmazedonien und zuletzt wieder für eine Saison in Bosnien bei Conference-League-Teilnehmer FK Borac Banja Luka als Übungsleiter tätig gewesen. Nach dem frühen Scheitern auf europäischer Ebene ist er dort im Juli dieses Jahres aber entlassen worden.

Ende Oktober folgte dann das Engagement bei Radnicki. Seither ist er bei zwei Partien des Teams aus der Stadt Kragujevac an der Seitenlinie gestanden. Sein drittes endet nun tödlich.