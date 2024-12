Trotz eines Tores von Zeki Amdouni spielt Benfica Lissabon in der Meisterschaft gegen AVS nur 1:1.

Amdouni sorgt für Schweizer Torjubel in Portugal

Schweizer Torjubel in Portugal! Zeki Amdouni erzielt wettbewerbsübergreifend sein fünftes Goal für Benfica Lissabon.

Am Sonntag ist der Schweizer Nati-Stürmer auswärts für Benficas 1:0 im Spiel gegen AVS zuständig. Nach einem schönen Doppelpass schliesst er die Aktion von der Strafraumgrenze in der 17. Minute perfekt per Flachschuss ab.

Doch zum Benfica-Sieg reicht Amdounis Treffer nicht. Cristian Devenish glückt für die Gastgeber aus Vila das Aves in der 94. Minute das 1:1. Amdouni (bis 80.) ist zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewechselt worden.

Tabellenführer in der portugiesischen Meisterschaft ist Sporting Lissabon. Benfica liegt mit einem Spiel weniger vier Zähler dahinter auf Platz zwei. AVS belegt momentan Rang 15.