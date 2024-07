Brasilien-Legende Carlos Dunga und seine Frau Evanir Verri haben einen schweren Autounfall beinahe unverletzt überlebt. Das Paar wurde daraufhin in ein Spital eingeliefert, konnte aber bereits wieder entlassen werden.

Brasilien-Legende Dunga und seine Frau in Unfall verwickelt

1/5 Schock-Erlebnis für Brasilien-Legende Carlos Dunga.

Die brasilianische Fussball-Legende Carlos Dunga (60) und seine Frau Evanir Verri sind einem schlimmen Autounfall wie durch ein Wunder beinahe unverletzt entkommen.

Wie der brasilianische Fernsehsender «RIC TV» berichtet, waren Dunga und seine Frau am Samstagmorgen unterwegs nach São Paulo, um Dungas Sohn Bruno zu besuchen, der kurz zuvor Vater geworden war. Auf der Autobahn überschlug sich das Auto mehrmals. Ein auf X geteiltes Bild zeigt dabei das komplett zerstörte Fahrzeug.

Trotz des schweren Unfalls kamen Dunga und seine Frau mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden zur Behandlung ins Spital gebracht, konnten aber bereits am nächsten Tag wieder entlassen werden. Die Polizei vermutet, dass die nasse Fahrbahn Schuld an dem Unglück war. Dungas Sohn Bruno bedankte sich in einem Statement für die Unterstützung und die Erste Hilfe durch einen Lkw-Fahrer sowie die gute Betreuung im Spital.

Dunga geniesst in Brasilien Legendenstatus

Dunga gilt in Brasilien als Fussball-Ikone. 1994 führte er die Seleçao als Captain zum WM-Titel. Zudem holte er zweimal die Copa América und Silber bei Olympischen Spielen 1984. Nach seiner aktiven Karriere trainierte Dunga zweimal (von 2006 bis 2010 und 2014 bis 2016) die brasilianische Auswahl, mit der er 2007 die Copa América gewann.