1/4 Alexej Bulajew ist im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen.

Der ehemalige russische Fussball-Nationalspieler Alexej Bugajew ist tot. Wie sein Vater gegenüber dem Portal sports.ru berichtet, fiel der 43-Jährige im Ukraine-Krieg. «Leider ist die Meldung vom Tod Alexejs wahr», sagt er.

Bugajews Weg vom Fussballplatz an die Front verlief auf seltsamen Umwegen. Nach einer vielversprechenden Karriere, die ihn sogar in die Nationalmannschaft führte (sieben Länderspiele), geriet er auf die schiefe Bahn. 2023 wurde er wegen Drogenhandels verhaftet und zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Dort warb ihn die russische Armee an.

In seiner Glanzzeit spielte Bugajew von 2001 bis 2010 als Verteidiger für Top-Klubs wie Lokomotive Moskau und FK Krasnodar. Höhepunkt war die EM 2004 in Portugal, wo er zweimal für Russland und unter anderem gegen Superstar Cristiano Ronaldo (39) auflaufen durfte.