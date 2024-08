Die möglichen YB-Gegner im neuen Champions-League-Modus

1/7 Sie tun es wieder. Die YB-Spieler Cedric Itten (l.) und Lewin Blum zeigen es an: Champions League!

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Es geht Schlag auf Schlag nach dem YB-Triumph gegen die Star-Auswahl Galatasarays im Hexenkessel von Istanbul! Bereits am Donnerstagabend (Auslosung ab 18 Uhr) kennen die Berner ihre acht Gegner des Champions-League-«Herbsts», der neu tief in den Winter bis Ende Januar dauert.

Seit dieser Saison werden nicht mehr Vierergruppen ausgelost, sondern acht einzelne Begegnungen gegen immer andere Gegner, aufgeteilt in je vier Heim- und Auswärtsspiele. Statt Gruppen gibt es neu eine einzige Tabelle mit allen 36 Teams (bisher waren es 32). Details zum neuen Modus und die Hintergründe findest du in der Blick-Übersicht.

Duelle mit Real, City oder Bayern?

YB landet bei seiner vierten Champions-League-Teilnahme aufgrund seiner Resultate in den letzten fünf Jahren (Klubkoeffizient) im drittbesten der vier Auslosungstöpfe. Die grössten Fische wie Real Madrid, ManCity oder Bayern München schwimmen wie gewohnt im Topf eins. Das System ist einfach: Aus jedem Topf gibt es zwei Gegner. Maximal zwei vom gleichen Land. Hier die vier Töpfe in der Übersicht:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Leverkusen YB Monaco Manchester City Atlético Madrid Feyenoord Rotterdam Sparta Prag Bayern München Atalanta Bergamo Sporting Lissabon Aston Villa PSG Juventus Turin PSV Eindhoven Bologna Liverpool Benfica Lissabon Salzburg Girona Inter Mailand Arsenal London Celtic Glasgow Stuttgart Dortmund Brügge Zagreb / Karabach Sturm Graz Leipzig Schachtar Donetsk Lille / Slavia Prag Brest Barcelona AC Milan Roter Stern/Slovan/Bodö Slovan/Bodö/Midtjylland

So sieht das System in Europa League aus

Die Europa League könnte Lugano nach dem 3:3 im Playoff-Hinspiel gegen Besiktas erreichen. Nun gehts für die Entscheidung zwei Tage nach YB ebenfalls nach Istanbul. Anpfiff ist am Donnerstag um 20 Uhr (MESZ).

Zuschauer filmt mit: Muslera attackiert Virginius nach Siegtor ( 00:21 )

In der Hauptphase ist der Modus gleich wie in der Champions League: 36 Teams, je acht Spiele gegen immer andere Gegner, eine einzige Tabelle. Auch hier könnten heisse Duelle mit Manchester United, AS Rom oder Tottenham warten. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr statt.

Werbung

In Conference League fällt Entscheidung vor Weihnachten

Gelingt kein Sieg gegen Besiktas, landet Lugano in der Ligaphase der Conference League. Um diese spielen am Donnerstagabend auch St. Gallen (19 Uhr, nach 0:0 im Hinspiel gegen Trabzonspor) und mit nur noch kleinen Aussichten im glanzvollen Duell mit Chelsea auch Servette (20.30 Uhr, nach 0:2 im Hinspiel in der Stamford Bridge).

In dieser dritthöchsten europäischen Klasse ist der Modus leicht anders. Zwar nehmen ebenfalls 36 Teams am Wettbewerb teil. Allerdings gibt es nur 6 Spiele gegen einen immer anderen Gegner anstatt 8. So dauert die Ligaphase weniger lange, bis einige Tage vor Weihnachten.

Die Auslosung findet anhand von sechs Töpfen statt, aus jedem Topf erhält jede Mannschaft einen Gegner. Eine Stunde nach der Ziehung für die Europa League, also am Freitag um 14 Uhr. Auch hier spielen grosse Namen mit. Allen voran wohl der glamouröse Servette-Gegner aus London.