1:1 gegen Sambia, 1:1 gegen Marokko und nun ein 0:0 gegen die Komoren – Mali zieht ungeschlagen in den Achtelfinal des Afrika-Cups ein.

Die Remis-Könige aus Mali stehen im Achtelfinal

Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifiziert sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups.

Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reicht in Casablanca zum Weiterkommen. Diaby spielt im abschliessenden Gruppenspiel durch, Diakité wird nicht eingewechselt.

Mali hat sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika-Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sichern sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren.