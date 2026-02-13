Liverpool plant offenbar ein Mega-Angebot, um seine Sorgen in der Abwehr zu lösen. 80 Millionen Euro sollen nach Barcelona fliessen, um Jules Koundé zu holen. Der Franzose zählt in Spanien zu den Leistungsträgern.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Liverpool hat offenbar Jules Koundé (27) vom FC Barcelona im Visier. Gemäss britischen Medienberichten sollen die Reds dazu bereit sein, eine Summe von 80 Millionen Euro nach Spanien zu überweisen, um den Verteidiger nach England zu lotsen. Bei Barcelona hat der französische Nationalspieler noch einen laufenden Vertrag bis 2030.

Koundé wurde in den vergangenen Jahren schon mehrmals mit Liverpool in Verbindung gebracht. Ex-Reds-Coach Jürgen Klopp (58) wollte den Franzosen im Sommer 2023 bereits unbedingt nach England holen, Liverpool war aber nicht bereit, die hohe Ablöse zu bezahlen.

Nun will der Premier-League-Klub sich auf den Fall vorbereiten, dass der abwanderungswillige Ibrahima Konaté (26) und Captain Virgil van Dijk (34) Liverpool verlassen würden. Dann bräuchten die Reds einen würdigen Nachfolger in der Verteidigung, um die Lücke zu füllen.

Viele Ausfälle in der Verteidigung

Denn Neuzugang Jeremie Frimpong (25) hatte seit seinem Wechsel von Leverkusen zu Liverpool mit Verletzungen zu kämpfen, auch Conor Bradley (22) fällt nach einer Knie-OP für den Rest der Saison aus. Ein weiterer Dämpfer kam am Mittwoch beim 1:0-Sieg gegen Sunderland hinzu, als Wataru Endo (33) verletzt vom Platz musste. Gemäss Liverpool-Coach Arne Slot (47) hat der japanische Verteidiger «eine schwere Knöchelverletzung» erlitten und dürfte «für lange, lange Zeit ausfallen». Slot sagte an der Pressekonferenz nach dem Spiel selbst: «Es ist kaum zu glauben, was bei uns in der Abwehr in dieser Saison passiert.»

Ob nun Koundé auf die Insel kommt? Das wird sich zeigen. In Barcelona zählt Koundé unter Coach Hansi Flick (60) jedenfalls zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Saison bestritt der 27-Jährige 35 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und steuerte zwei Assists bei.

