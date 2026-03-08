Darum gehts
- Ultras von Preussen Münster legen VAR-Bildschirm während Spiel gegen Hertha lahm
- Schiedsrichter gibt trotz Bildausfall Elfmeter zugunsten von Hertha BSC
- Hertha gewinnt 2:1 durch Siegtreffer in der Nachspielzeit von Marten Winkler
Wilde Szenen am Sonntagnachmittag bei der 2.-Bundesliga-Partie zwischen Preussen Münster und Hertha BSC. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird der Unparteiische Felix Bickel von der VAR-Schiedsrichterin Katrin Rafalski zum Bildschirm gebeten, um einen möglichen Penalty für die Berliner zu überprüfen. Der Schiri schreitet zum Bildschirm und sieht dort – nichts! Denn der Bildschirm hat einen Bildausfall und bleibt schwarz.
Es ist aber keine technische Panne, die dem Schiri den Durchblick verwehrt. Denn wie wenig später klar wird, stecken die Ultras von Münster dahinter.
Im Sektor der Heimfans rollt der Preussen-Anhang nämlich kurz darauf ein Spruchband aus mit der Aufschrift: «Dem VAR den Stecker ziehen.» Und tatsächlich: Wie Fotos zeigen, haben sich zwei Vermummte wohl unmittelbar vor dem VAR-Einsatz am an der Seitenlinie aufgebauten Bildschirm zu schaffen gemacht, ehe sie wieder zurück in den Fanblock kletterten. Ob sie auch wirklich am Bildausfall schuld sind, ist bislang noch nicht geklärt.
Elfmeter wird trotzdem gegeben
Wirklich was gebracht hat die Aktion aber trotzdem nicht. Obwohl die Stromversorgung nicht rechtzeitig wiederhergestellt werden konnte, entscheidet Bickel auf Strafstoss für die Hertha. «Wir haben ein mögliches Foulspiel im Strafraum überprüft. Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass der 24er von Münster Cuisance klar am Schienbein trifft. Deswegen lautet meine finale Entscheidung: Strafstoss», erklärt der Schiedsrichter in seiner Stadiondurchsage.
Hertha-Captain Fabian Reese übernimmt danach die Verantwortung und trifft abgeklärt zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel können die Münsteraner sofort reagieren und gleichen nur eine Minute nach der Pause das Spiel durch Jannis Heuer wieder aus. Aus der Punkteteilung wird aber am Schluss doch nichts, weil Herthas Marten Winkler in der dritten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die Berliner schiesst.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
25
14
50
2
SV Darmstadt 98
25
19
48
3
SV 07 Elversberg
25
18
48
4
SC Paderborn 07
25
13
47
5
Hannover 96
25
11
45
6
Hertha BSC
25
6
40
7
1. FC Kaiserslautern
25
4
37
8
Karlsruher SC
25
-7
34
9
VfL Bochum
25
3
32
10
Fortuna Düsseldorf
25
-10
31
11
1. FC Nürnberg
25
-4
30
12
Arminia Bielefeld
25
2
27
13
SG Dynamo Dresden
25
-6
26
14
SC Preußen 06 Münster
25
-8
26
15
Eintracht Braunschweig
25
-15
26
16
SpVgg Greuther Fürth
25
-19
26
17
Holstein Kiel
25
-8
25
18
1. FC Magdeburg
25
-13
23