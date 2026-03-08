VAR-Chaos in Münster: Ein Bildausfall beim TV-Bildschirm für den Schiedsrichter sorgt für Aufregung. Ultras bekennen sich mit einem Spruchband zur Sabotage.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wilde Szenen am Sonntagnachmittag bei der 2.-Bundesliga-Partie zwischen Preussen Münster und Hertha BSC. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird der Unparteiische Felix Bickel von der VAR-Schiedsrichterin Katrin Rafalski zum Bildschirm gebeten, um einen möglichen Penalty für die Berliner zu überprüfen. Der Schiri schreitet zum Bildschirm und sieht dort – nichts! Denn der Bildschirm hat einen Bildausfall und bleibt schwarz.

Es ist aber keine technische Panne, die dem Schiri den Durchblick verwehrt. Denn wie wenig später klar wird, stecken die Ultras von Münster dahinter.

Im Sektor der Heimfans rollt der Preussen-Anhang nämlich kurz darauf ein Spruchband aus mit der Aufschrift: «Dem VAR den Stecker ziehen.» Und tatsächlich: Wie Fotos zeigen, haben sich zwei Vermummte wohl unmittelbar vor dem VAR-Einsatz am an der Seitenlinie aufgebauten Bildschirm zu schaffen gemacht, ehe sie wieder zurück in den Fanblock kletterten. Ob sie auch wirklich am Bildausfall schuld sind, ist bislang noch nicht geklärt.

Elfmeter wird trotzdem gegeben

Wirklich was gebracht hat die Aktion aber trotzdem nicht. Obwohl die Stromversorgung nicht rechtzeitig wiederhergestellt werden konnte, entscheidet Bickel auf Strafstoss für die Hertha. «Wir haben ein mögliches Foulspiel im Strafraum überprüft. Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass der 24er von Münster Cuisance klar am Schienbein trifft. Deswegen lautet meine finale Entscheidung: Strafstoss», erklärt der Schiedsrichter in seiner Stadiondurchsage.

Hertha-Captain Fabian Reese übernimmt danach die Verantwortung und trifft abgeklärt zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel können die Münsteraner sofort reagieren und gleichen nur eine Minute nach der Pause das Spiel durch Jannis Heuer wieder aus. Aus der Punkteteilung wird aber am Schluss doch nichts, weil Herthas Marten Winkler in der dritten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer für die Berliner schiesst.