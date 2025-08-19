Münster entlässt Captain fristlos und erstattet Anzeige

Marc Lorenz muss sich einen neuen Klub suchen. Gegen den Captain von Preussen Münster wurde Anzeige erstattet. Der Klub hat sich per sofort vom Spieler getrennt.

Nicht mehr bei Preussen Münster unter Vertrag: Marc Lorenz. Foto: 2025 Getty Images

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Der SC Preussen Münster hat sich von seinem langjährigen Profi Marc Lorenz (37) getrennt. Nach Angaben des Klubs aus der 2. Bundesliga wurde Lorenz fristlos gekündigt – zudem wurde gegen ihn Anzeige erstattet.

Zu den genauen Gründen machte der Verein keine detaillierten Angaben. Es heisst aber, dass es Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern gebe. In der Mitteilung heisst es: «Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preussen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen.» Trotz der Schwere der Vorwürfe lege man Wert auf ein faires Verfahren und einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen Spieler.

Lorenz kehrte 2022 zu den Preussen zurück. Bereits 2009 hatte der gebürtige Münsteraner, der bei Schalke ausgebildet wurde, erstmals für den Klub gespielt – damals blieb der Mittelfeldspieler zwei Jahre. Nach Stationen in Lotte, Bielefeld, Wehen Wiesbaden und beim KSC absolvierte er insgesamt 158 Pflichtspiele für Münster – von der Regionalliga bis zur 2. Bundesliga. Seit seiner Rückkehr trug Lorenz die Captainbinde.

In dieser Saison kam Lorenz aber noch nicht zum Einsatz – auch nicht bei der Niederlage im Pokal gegen Hertha im Penaltyschiessen. Er leidet an einer Sprunggelenksverletzung.

