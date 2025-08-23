DE
Drittes Tor im vierten Spiel
Itten führt Fortuna zum Sieg und den ersten Punkten

Cedric Itten trifft beim Sieg gegen Paderborn erneut für Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf holt damit am dritten Spieltag die ersten Punkte in der 2. Bundesliga.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Cedric Itten (r.) erzielt bei der Fortuna Düsseldorf seinen dritten Treffer im vierten Spiel.
Foto: imago/Moritz Müller
Manuela Bigler und Keystone-SDA

In seinem vierten Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf erzielt Cedric Itten (28) sein drittes Tor. Am Ende feiert sein Team gegen Paderborn einen 2:1-Auswärtssieg.

Die Gäste spielen ab der 12. Minute in Überzahl. Auch da steht der Schwizer Stürmer im Fokus. Der Basler schnappt sich nach einem langen Abschlag von Düsseldorf-Goalie Kastenmeier den Ball im Zweikampf mit Scheller. Der Verteidiger reisst Itten aber kurz vor Strafraum zu Boden. Zunächst sieht Scheller für die Notbremse nur Gelb, wird dann aber nach VAR-Überprüfung mit Glattrot vom Platz gestellt.

Erste Punkte für Düsseldorf

Gut 20 Minuten später ist der im Sommer von YB zu den Düsseldorfern in die 2. Bundesliga gewechselte Stürmer nach einer starken Flanke zur Stelle und erzielt den Führungstreffer. Kurz vor der Pause legt Muslija nach.

Trotz der langen Überzahl kassieren die Düsseldorfer in der Schlussphase den Anschlusstreffer, als Bätzner den Ball mit einem Distanzschuss ins Tor befördert. Die Fortuna bringt das 2:1 schliesslich über die Zeit und holt somit am dritten Spieltag die ersten Punkte.

