DE
FR
Abonnieren
VfL Bochum
VfL Bochum
13:00
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Zum Fussball-Kalender
VfL Bochum
VfL Bochum
Ab 13:00 Uhr
Vs
Karlsruher SC
Karlsruher SC

2. Bundesliga
VfL Bochum - Karlsruher SC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
16
13
37
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
16
16
33
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
Hannover 96
16
9
29
6
Hertha BSC
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
16
9
27
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
16
-8
21
9
VfL Bochum
VfL Bochum
16
1
20
10
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
17
3
19
11
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
16
-4
19
12
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
16
-5
19
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
16
-3
17
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
15
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
16
-17
15
16
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
16
-9
14
17
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
16
-13
14
18
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
16
-9
13
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Marc Philip
Eckermann
Deutschland
Anstoss
Samstag
20. Dezember 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Bochum, Deutschland
Vonovia Ruhrstadion
Kapazität
26’000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen