Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
16
13
37
2
SV 07 Elversberg
16
16
33
3
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
16
9
29
6
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
16
9
27
8
Karlsruher SC
16
-8
21
9
VfL Bochum
16
1
20
10
Arminia Bielefeld
17
3
19
11
SC Preußen 06 Münster
16
-4
19
12
1. FC Nürnberg
16
-5
19
13
Holstein Kiel
16
-3
17
14
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
15
SpVgg Greuther Fürth
16
-17
15
16
1. FC Magdeburg
16
-9
14
17
Fortuna Düsseldorf
16
-13
14
18
SG Dynamo Dresden
16
-9
13