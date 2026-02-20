DE
VfL Bochum
VfL Bochum
18:30
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
VfL Bochum
Ab 18:30 Uhr
Vs
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg

2. Bundesliga
VfL Bochum - 1. FC Nürnberg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
22
11
43
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
22
18
42
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
22
15
41
4
Hannover 96
Hannover 96
22
11
41
5
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
22
9
40
6
Hertha BSC
Hertha BSC
22
7
34
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
22
5
34
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
22
-2
29
9
VfL Bochum
VfL Bochum
22
3
28
10
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
22
5
27
11
Karlsruher SC
Karlsruher SC
22
-11
27
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
22
-11
25
13
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
22
-12
25
14
Holstein Kiel
Holstein Kiel
22
-4
24
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
16
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
22
-8
23
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
22
-8
21
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
22
-21
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Patrick
Ittrich
Deutschland
Anstoss
Freitag
20. Februar 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Bochum, Deutschland
Vonovia Ruhrstadion
Kapazität
26’000
      Meistgelesen