SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
20:30
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Ab 20:30 Uhr
Vs
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern

2. Bundesliga
SV Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern

Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
20
10
39
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
20
17
38
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
20
14
38
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
20
8
36
5
Hannover 96
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
20
8
31
7
Hertha BSC
Hertha BSC
20
5
31
8
VfL Bochum
VfL Bochum
21
3
27
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
20
-5
26
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
21
-6
23
14
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
20
-11
23
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
21
-7
22
16
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
20
2
21
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
20
-7
20
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Harm
Osmers
Deutschland
Anstoss
Samstag
07. Februar 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Darmstadt, Deutschland
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Kapazität
17’810
