90. Minute (+6)

Fazit:

Die SV 07 Elversberg stürmt auf den direkten Aufstiegsplatz! Mit 5:1 fegen sie den SC Paderborn vom Feld. In der ersten Hälfte wollte alles gelingen, als Maximilian Rohr nach einem Eckball, David Mokwa und zweimal Lukas Petkov eine deutliche Pausenführung herausschossen. Paderborn wehrte sich praktisch gar nicht und kam nur zögerlich im zweiten Durchgang zu Chancen. Calvin Brackelmann traf in der 65. Minute dann überraschend zum 4:1, wodurch fast nochmal Spannung reinkam. Allerdings vergaben die Ostwestfalen eine Minute später eine riesige Doppelchance, wonach Elversberg wieder Sicherheit gewann. Raif Adam setzte schliesslich den Schlusspunkt und weil Hannover gegen Münster nur 3:3 spielt, springt die SVE somit auf P2!