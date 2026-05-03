DE
FR
Abonnieren
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
5:1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
Zum Fussball-Kalender
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
Beendet
5:1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
Rohr 4'
Ntusu 17'
Petkov 28', 41'
Adam 90'+3
Brackelmann 65'

2. Bundesliga
SV 07 Elversberg - SC Paderborn 07

03.05.2026, 15:34 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Die SV 07 Elversberg stürmt auf den direkten Aufstiegsplatz! Mit 5:1 fegen sie den SC Paderborn vom Feld. In der ersten Hälfte wollte alles gelingen, als Maximilian Rohr nach einem Eckball, David Mokwa und zweimal Lukas Petkov eine deutliche Pausenführung herausschossen. Paderborn wehrte sich praktisch gar nicht und kam nur zögerlich im zweiten Durchgang zu Chancen. Calvin Brackelmann traf in der 65. Minute dann überraschend zum 4:1, wodurch fast nochmal Spannung reinkam. Allerdings vergaben die Ostwestfalen eine Minute später eine riesige Doppelchance, wonach Elversberg wieder Sicherheit gewann. Raif Adam setzte schliesslich den Schlusspunkt und weil Hannover gegen Münster nur 3:3 spielt, springt die SVE somit auf P2!

03.05.2026, 15:28 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 15:26 Uhr
Gelb-Rote-Karte
Gelb-Rote-Karte

90. Minute (+5)

Gelb-Rote Karte für Steffen Tigges (SC Paderborn 07)
Ein wirklich unrühmliches Ende für dieses Spiel! Einen letzten Eckball köpft Bilbija vom zweiten Pfosten zurück ins Zentrum. Da springt Tigges unvorsichtig mit offener Sohle ein, während Schnellbacher den Ball kurz vorher klärt. So trifft Tigges nur den Gegenspieler und fliegt folgerichtig vom Platz.

03.05.2026, 15:25 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+3)

Tooor für SV 07 Elversberg, 5:1 durch Raif Adam
Schlusspunkt durch Raif Adam! Da ist schon wieder das Muster des hohen Zuspiels zu sehen, wobei die Elversberger diesmal den zweiten Ball brauchen. Den steckt Schnellbacher im genau richtigen Moment auf Adam durch, sodass dieser frei vor Seimen unten rechts vollenden kann!

03.05.2026, 15:23 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 15:22 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Nick Bätzner (SC Paderborn 07)
Unglückliche Aktion von Bätzner, der klar zu spät gegen Schmahl kommt. Das Risiko ist es in dieser Situation aber auch einfach nicht wert.

03.05.2026, 15:22 Uhr

89. Minute

Kristof schnappt sich die hohe Hereingabe. Das war ungefährlich.

03.05.2026, 15:21 Uhr

88. Minute

Ein weiterer Flankenlauf vom aktiven Curda wird zur Ecke geblockt...

03.05.2026, 15:20 Uhr

87. Minute

Schlechte Nachrichten für beide Teams! Hannover hat das Spiel gegen Münster tatsächlich gedreht, führt mit 3:2 und springt damit auf den zweiten Tabellenplatz. 60 Punkte stehen bei Hannover, Elversberg folgt mit 59 und Paderborn schliesst das Aufstiegsrennen mit 58 Punkten ab.

03.05.2026, 15:18 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

85. Minute

Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Raif Adam

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Benjamin
Brand
Deutschland
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Spiesen-Elversberg, Deutschland
URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde
Kapazität
10'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen