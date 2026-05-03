Fazit:
Die SV 07 Elversberg stürmt auf den direkten Aufstiegsplatz! Mit 5:1 fegen sie den SC Paderborn vom Feld. In der ersten Hälfte wollte alles gelingen, als Maximilian Rohr nach einem Eckball, David Mokwa und zweimal Lukas Petkov eine deutliche Pausenführung herausschossen. Paderborn wehrte sich praktisch gar nicht und kam nur zögerlich im zweiten Durchgang zu Chancen. Calvin Brackelmann traf in der 65. Minute dann überraschend zum 4:1, wodurch fast nochmal Spannung reinkam. Allerdings vergaben die Ostwestfalen eine Minute später eine riesige Doppelchance, wonach Elversberg wieder Sicherheit gewann. Raif Adam setzte schliesslich den Schlusspunkt und weil Hannover gegen Münster nur 3:3 spielt, springt die SVE somit auf P2!
Spielende
Gelb-Rote Karte für Steffen Tigges (SC Paderborn 07)
Ein wirklich unrühmliches Ende für dieses Spiel! Einen letzten Eckball köpft Bilbija vom zweiten Pfosten zurück ins Zentrum. Da springt Tigges unvorsichtig mit offener Sohle ein, während Schnellbacher den Ball kurz vorher klärt. So trifft Tigges nur den Gegenspieler und fliegt folgerichtig vom Platz.
Tooor für SV 07 Elversberg, 5:1 durch Raif Adam
Schlusspunkt durch Raif Adam! Da ist schon wieder das Muster des hohen Zuspiels zu sehen, wobei die Elversberger diesmal den zweiten Ball brauchen. Den steckt Schnellbacher im genau richtigen Moment auf Adam durch, sodass dieser frei vor Seimen unten rechts vollenden kann!
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Gelbe Karte für Nick Bätzner (SC Paderborn 07)
Unglückliche Aktion von Bätzner, der klar zu spät gegen Schmahl kommt. Das Risiko ist es in dieser Situation aber auch einfach nicht wert.
Kristof schnappt sich die hohe Hereingabe. Das war ungefährlich.
Ein weiterer Flankenlauf vom aktiven Curda wird zur Ecke geblockt...
Schlechte Nachrichten für beide Teams! Hannover hat das Spiel gegen Münster tatsächlich gedreht, führt mit 3:2 und springt damit auf den zweiten Tabellenplatz. 60 Punkte stehen bei Hannover, Elversberg folgt mit 59 und Paderborn schliesst das Aufstiegsrennen mit 58 Punkten ab.
Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Raif Adam
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29