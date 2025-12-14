Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
15
12
34
2
SC Paderborn 07
16
10
32
3
SV 07 Elversberg
15
15
30
4
SV Darmstadt 98
15
11
29
5
Hannover 96
16
9
29
6
1. FC Kaiserslautern
16
9
27
7
Hertha BSC
16
5
27
8
Karlsruher SC
16
-8
21
9
VfL Bochum
16
1
20
10
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
15
-4
19
12
Arminia Bielefeld
16
3
18
13
Holstein Kiel
16
-3
17
14
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
15
SpVgg Greuther Fürth
16
-17
15
16
1. FC Magdeburg
16
-9
14
17
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
18
SG Dynamo Dresden
16
-9
13