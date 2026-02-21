Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
22
11
43
2
SV Darmstadt 98
22
18
42
3
SV 07 Elversberg
22
15
41
4
Hannover 96
22
11
41
5
SC Paderborn 07
22
9
40
6
Hertha BSC
22
7
34
7
1. FC Kaiserslautern
22
5
34
8
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
VfL Bochum
23
3
29
10
Arminia Bielefeld
23
4
27
11
Karlsruher SC
22
-11
27
12
Fortuna Düsseldorf
22
-11
25
13
Eintracht Braunschweig
22
-12
25
14
Holstein Kiel
22
-4
24
15
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
16
1. FC Magdeburg
22
-8
23
17
SpVgg Greuther Fürth
23
-20
22
18
SG Dynamo Dresden
22
-8
21