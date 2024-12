90. Minute (+6)

Fazit:

In einer intensiven und unterhaltsamen Partie trennen sich der SSV Ulm und der Hamburger SV mit 1:1. Die erste Halbzeit gehörte den Spatzen, die mutig aufspielten und völlig verdient durch Keller in Führung gingen. Der HSV zeigte eine schwache erste Hälfte und fand offensiv kaum statt. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste stark verbessert und legten dank eines Tores durch den bis dahin blassen Selke einen perfekten Start hin. Der HSV hatte Oberwasser und sowohl Dompé als auch Selke scheiterten am Aluminium. Gut zwanzig Minuten vor dem Ende sah Elfadli die Ampelkarte, die Ulm nochmal hoffen liess. Die Elf von Thomas Wörle versuchte in den letzten Minuten nochmal alles, am Ende blieb es aber beim alles in allem gerechten 1:1. Wir bedanken uns und wünschen ein schönes Wochenende!