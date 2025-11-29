DE
SpVgg Greuther Fürth
13:00
VfL Bochum
Zum Fussball-Kalender
SpVgg Greuther Fürth
Ab 13:00 Uhr
Vs
VfL Bochum
2. Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
14
10
31
2
SC Paderborn 07
14
7
29
3
Hannover 96
14
9
27
4
SV 07 Elversberg
13
14
26
5
SV Darmstadt 98
13
10
25
6
1. FC Kaiserslautern
13
9
23
7
Hertha BSC
13
6
23
8
Karlsruher SC
14
-3
21
9
1. FC Nürnberg
13
-1
18
10
Arminia Bielefeld
13
5
17
11
Holstein Kiel
13
-2
15
12
SC Preußen 06 Münster
13
-4
15
13
Fortuna Düsseldorf
13
-9
14
14
VfL Bochum
13
-3
13
15
SpVgg Greuther Fürth
13
-14
13
16
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
17
Eintracht Braunschweig
13
-13
10
18
1. FC Magdeburg
13
-14
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jarno
Wienefeld
Deutschland
Anstoss
Samstag
29. November 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
15’000
