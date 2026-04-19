Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
30
17
58
2
Schalke 04
29
16
58
3
SV 07 Elversberg
30
20
55
4
Hannover 96
30
14
54
5
SV Darmstadt 98
29
16
50
6
Hertha BSC
29
9
47
7
1. FC Kaiserslautern
30
5
46
8
Karlsruher SC
30
-9
40
9
1. FC Nürnberg
30
-2
38
10
VfL Bochum
30
0
36
11
SG Dynamo Dresden
30
2
35
12
Holstein Kiel
30
-4
35
13
1. FC Magdeburg
30
-7
33
14
Arminia Bielefeld
30
-2
32
15
Fortuna Düsseldorf
30
-20
31
16
Eintracht Braunschweig
29
-18
30
17
SpVgg Greuther Fürth
29
-21
30
18
SC Preußen 06 Münster
29
-16
28