SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
18:30
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
Zum Fussball-Kalender
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
Ab 18:30 Uhr
Vs
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster

2. Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth - SC Preußen 06 Münster

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
11
9
26
2
Schalke 04
Schalke 04
11
8
24
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
11
14
23
4
Hannover 96
Hannover 96
11
5
21
5
Karlsruher SC
Karlsruher SC
11
5
21
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
11
7
20
7
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
11
7
19
8
Hertha BSC
Hertha BSC
11
4
17
9
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
11
3
14
10
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
11
-3
14
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
11
0
12
12
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
11
-4
12
13
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
11
-9
11
14
VfL Bochum
VfL Bochum
11
-4
10
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
11
-10
10
16
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
11
-13
10
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
11
-7
7
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
11
-12
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
07. November 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
15’000
