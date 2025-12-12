DE
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
15
12
34
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
15
15
30
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
15
11
29
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
15
6
29
5
Hannover 96
Hannover 96
15
9
28
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
15
9
26
7
Hertha BSC
Hertha BSC
15
5
26
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
15
-4
21
9
VfL Bochum
VfL Bochum
15
1
19
10
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
15
-4
19
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
15
3
17
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
15
-3
16
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
15
-11
14
15
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
16
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
15
-17
14
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
15
-8
13
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
15
-9
13
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tom
Bauer
Deutschland
Anstoss
Freitag
12. Dezember 2025 um 18:30 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
15’000
