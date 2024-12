83. Minute

Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Noel Futkeu

Da zappelt der Ball im Netz! Von der linken Seite bringt Niko Giesselmann eine Ecke in den Sechzehner, die Dennis Srbeny in den Fünfmeterraum verlängert. Dort ist Noel Futkeu zur Stelle und setzt das Leder aus vier Metern mit einem satten Linksschuss in die Maschen.