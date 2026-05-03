90. Minute (+6)

Fazit:

Die SpVgg Greuther Fürth kommt im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Heimunentschieden hinaus und ist auch zwei Spieltage vor Saisonende Tabellenvorletzter. Nach dem auf Treffern Futkeus (13.) und Grubers (45.+3) beruhenden 1:1-Pausenunentschieden schaffte der Club den besseren Wiedereinstieg und verzeichnete durch Becker (56.) und Justvan (57.) gute Chancen. Er setzt seine Überlegenheit fort, drückt das Kleeblatt phasenweise tief in dessen Hälfte und kam durch Justvan, dessen Direktabnahme aus kurzer Distanz infolge einer Ecke viel zu hoch angesetzt war, zu einer weiteren zwingenden Annäherung (67.). Die Hausherren, die nach der Pause im Vorwärtsgang lange Zeit überhaupt nicht stattfanden, schrammten aus heiterem Himmel durch Joker Srbeny, der Reichert zu einer Glanztat zwang, knapp am Siegtor vorbei (78.). Die SpVgg Greuther Fürth tritt am 33. Spieltag bei Hertha BSC an. Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Schalke 04. Einen schönen Tag noch!