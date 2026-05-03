Fazit:
Die SpVgg Greuther Fürth kommt im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Heimunentschieden hinaus und ist auch zwei Spieltage vor Saisonende Tabellenvorletzter. Nach dem auf Treffern Futkeus (13.) und Grubers (45.+3) beruhenden 1:1-Pausenunentschieden schaffte der Club den besseren Wiedereinstieg und verzeichnete durch Becker (56.) und Justvan (57.) gute Chancen. Er setzt seine Überlegenheit fort, drückt das Kleeblatt phasenweise tief in dessen Hälfte und kam durch Justvan, dessen Direktabnahme aus kurzer Distanz infolge einer Ecke viel zu hoch angesetzt war, zu einer weiteren zwingenden Annäherung (67.). Die Hausherren, die nach der Pause im Vorwärtsgang lange Zeit überhaupt nicht stattfanden, schrammten aus heiterem Himmel durch Joker Srbeny, der Reichert zu einer Glanztat zwang, knapp am Siegtor vorbei (78.). Die SpVgg Greuther Fürth tritt am 33. Spieltag bei Hertha BSC an. Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Schalke 04. Einen schönen Tag noch!
Spielende
Klaus schlägt einen Freistoss aus dem Mittelfeld im hohen Bogen in den Sechzehner. Der Club kann durch Gruber im ersten Anlauf klären.
Im Anschluss an eine Nürnberger Ecke läuft ein Fürther Konter über Ltaief. Der wird von seinen Kollegen aber nicht schnell genug unterstützt, sodass er abbrechen muss.
Fürth scheint nicht in der Lage zu sein, den FCN noch einmal dauerhaft unter Druck zu setzen. Die Hausherren brauchen wohl eine ordentliche Portion Zufall, um noch das Siegtor zu erzielen.
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Gelbe Karte für Doni Arifi (SpVgg Greuther Fürth)
Arifi streckt unweit der Mittellinie Markhiev mit einem seitlichen Einsteigen nieder.
Miroslav Klose setzt in der absoluten Schlussphase auf Baack und den 16-jährigen Soldic. Becker und Fernández haben vorzeitig Feierabend.
Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Marko Soldic
Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Javier Fernández
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29