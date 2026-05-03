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SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
1:1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Zum Fussball-Kalender
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
Beendet
1:1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Futkeu 13'
Gruber 45'+3

2. Bundesliga
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg

03.05.2026, 15:26 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Die SpVgg Greuther Fürth kommt im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Heimunentschieden hinaus und ist auch zwei Spieltage vor Saisonende Tabellenvorletzter. Nach dem auf Treffern Futkeus (13.) und Grubers (45.+3) beruhenden 1:1-Pausenunentschieden schaffte der Club den besseren Wiedereinstieg und verzeichnete durch Becker (56.) und Justvan (57.) gute Chancen. Er setzt seine Überlegenheit fort, drückt das Kleeblatt phasenweise tief in dessen Hälfte und kam durch Justvan, dessen Direktabnahme aus kurzer Distanz infolge einer Ecke viel zu hoch angesetzt war, zu einer weiteren zwingenden Annäherung (67.). Die Hausherren, die nach der Pause im Vorwärtsgang lange Zeit überhaupt nicht stattfanden, schrammten aus heiterem Himmel durch Joker Srbeny, der Reichert zu einer Glanztat zwang, knapp am Siegtor vorbei (78.). Die SpVgg Greuther Fürth tritt am 33. Spieltag bei Hertha BSC an. Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Schalke 04. Einen schönen Tag noch!

03.05.2026, 15:24 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 15:24 Uhr

90. Minute (+5)

Klaus schlägt einen Freistoss aus dem Mittelfeld im hohen Bogen in den Sechzehner. Der Club kann durch Gruber im ersten Anlauf klären.

03.05.2026, 15:22 Uhr

90. Minute (+3)

Im Anschluss an eine Nürnberger Ecke läuft ein Fürther Konter über Ltaief. Der wird von seinen Kollegen aber nicht schnell genug unterstützt, sodass er abbrechen muss.

03.05.2026, 15:21 Uhr

90. Minute (+2)

Fürth scheint nicht in der Lage zu sein, den FCN noch einmal dauerhaft unter Druck zu setzen. Die Hausherren brauchen wohl eine ordentliche Portion Zufall, um noch das Siegtor zu erzielen.

03.05.2026, 15:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 15:20 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Doni Arifi (SpVgg Greuther Fürth)
Arifi streckt unweit der Mittellinie Markhiev mit einem seitlichen Einsteigen nieder.

03.05.2026, 15:18 Uhr

89. Minute

Miroslav Klose setzt in der absoluten Schlussphase auf Baack und den 16-jährigen Soldic. Becker und Fernández haben vorzeitig Feierabend.

03.05.2026, 15:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Marko Soldic

03.05.2026, 15:17 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Javier Fernández

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Schiedsrichter
Referee
Soren
Storks
Deutschland
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Fürth, Deutschland
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Kapazität
16'600
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