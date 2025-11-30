Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
14
10
31
2
SC Paderborn 07
14
7
29
3
Hannover 96
14
9
27
4
SV 07 Elversberg
13
14
26
5
Hertha BSC
14
7
26
6
SV Darmstadt 98
13
10
25
7
1. FC Kaiserslautern
14
7
23
8
Karlsruher SC
14
-3
21
9
1. FC Nürnberg
14
-4
18
10
Arminia Bielefeld
13
5
17
11
VfL Bochum
14
0
16
12
Holstein Kiel
14
-3
15
13
SC Preußen 06 Münster
13
-4
15
14
Fortuna Düsseldorf
13
-9
14
15
Eintracht Braunschweig
14
-11
13
16
SpVgg Greuther Fürth
14
-17
13
17
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
18
1. FC Magdeburg
14
-11
10