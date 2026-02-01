Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
20
10
39
2
SV 07 Elversberg
20
17
38
3
SV Darmstadt 98
19
14
37
4
SC Paderborn 07
19
9
36
5
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
20
8
31
7
Hertha BSC
19
5
30
8
VfL Bochum
20
3
26
9
1. FC Nürnberg
20
-5
26
10
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
SC Preußen 06 Münster
20
-7
21
14
Arminia Bielefeld
19
2
20
15
1. FC Magdeburg
20
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
20
-19
19