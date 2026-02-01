DE
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
13:30
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
Ab 13:30 Uhr
Vs
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld

2. Bundesliga
2. Bundesliga
SG Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
20
10
39
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
20
17
38
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
19
14
37
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
19
9
36
5
Hannover 96
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
20
8
31
7
Hertha BSC
Hertha BSC
19
5
30
8
VfL Bochum
VfL Bochum
20
3
26
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
20
-5
26
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
20
-7
21
14
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
19
2
20
15
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
20
-7
20
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
19
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
19
-7
19
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
20
-19
19
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Wagner
Deutschland
Anstoss
Sonntag
01. Februar 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Dresden, Deutschland
Rudolf-Harbig-Stadion
Kapazität
32’249
