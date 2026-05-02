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SG Dynamo Dresden
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1:0
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
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SG Dynamo Dresden
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Beendet
1:0
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
Vermeij 68'

2. Bundesliga
SG Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern

02.05.2026, 14:57 Uhr

90. Minute (+7)

Fazit:
Lautern kommt nicht mehr gefährlich in den Strafraum und dann ist Schluss in Dresden: Die SGD holt gegen Kaiserslautern einen ganz wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf und vergrössert das Polster auf den Relegationsplatz vorerst auf fünf Zähler. Trotz der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang war das Auftreten der roten Teufel heute insgesamt zu schwach, was in der dritten Niederlage in Folge resultiert. Den goldenen Treffer erzielte Vincent Vermeij (68.), mit dem sich die Dresdner vor allem für eine dominante erste Hälfte belohnten. In der Schlussphase konnte sich die SGD erfolgreich allen Angriffsversuchen der Gäste erwehren und liess nicht mehr viel zu. Dresden kann nächste Woche im Abstiegsduell mit Braunschweig den Klassenerhalt quasi fix machen. Lautern trifft am 33. Spieltag auf Bielefeld.

02.05.2026, 14:54 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende

02.05.2026, 14:54 Uhr

90. Minute (+5)

Die letzten 60 Sekunden laufen. Dresden ist dem wichtigen Heim-Dreier ganz nah.

02.05.2026, 14:52 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+4)

Gelbe Karte für Robert Wagner (Dynamo Dresden)
Wagner trifft bei einer Grätsche Chernev am Knöchel.

02.05.2026, 14:51 Uhr

90. Minute (+3)

Zwei Lauterer können einen langen Ball per Kopf in die Spitze verlängern. Bassette kriegt die Kugel aus spitzem Winkel aber nicht mehr in die Mitte und es gibt Abstoss für Dresden.

02.05.2026, 14:50 Uhr

90. Minute (+1)

Es geht noch sechs Minuten weiter im Rudolf-Harbig-Stadion. Gelingt den Lauterern noch der Ausgleich?

02.05.2026, 14:49 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 14:46 Uhr

87. Minute

Stamm will die knappe Führung nun irgendwie über die Zeit retten und nimmt seine letzten Wechsel vor. Der starke Bobzien geht nun vom Platz.

02.05.2026, 14:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Auswechslung bei Dynamo Dresden: Kofi Amoako

02.05.2026, 14:44 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

87. Minute

Einwechslung bei Dynamo Dresden: Lukas Boeder

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Patrick
Alt
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Dresden, Deutschland
Rudolf-Harbig-Stadion
Kapazität
32'249
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