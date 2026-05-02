Fazit:
Lautern kommt nicht mehr gefährlich in den Strafraum und dann ist Schluss in Dresden: Die SGD holt gegen Kaiserslautern einen ganz wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf und vergrössert das Polster auf den Relegationsplatz vorerst auf fünf Zähler. Trotz der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang war das Auftreten der roten Teufel heute insgesamt zu schwach, was in der dritten Niederlage in Folge resultiert. Den goldenen Treffer erzielte Vincent Vermeij (68.), mit dem sich die Dresdner vor allem für eine dominante erste Hälfte belohnten. In der Schlussphase konnte sich die SGD erfolgreich allen Angriffsversuchen der Gäste erwehren und liess nicht mehr viel zu. Dresden kann nächste Woche im Abstiegsduell mit Braunschweig den Klassenerhalt quasi fix machen. Lautern trifft am 33. Spieltag auf Bielefeld.
Spielende
Die letzten 60 Sekunden laufen. Dresden ist dem wichtigen Heim-Dreier ganz nah.
Gelbe Karte für Robert Wagner (Dynamo Dresden)
Wagner trifft bei einer Grätsche Chernev am Knöchel.
Zwei Lauterer können einen langen Ball per Kopf in die Spitze verlängern. Bassette kriegt die Kugel aus spitzem Winkel aber nicht mehr in die Mitte und es gibt Abstoss für Dresden.
Es geht noch sechs Minuten weiter im Rudolf-Harbig-Stadion. Gelingt den Lauterern noch der Ausgleich?
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Stamm will die knappe Führung nun irgendwie über die Zeit retten und nimmt seine letzten Wechsel vor. Der starke Bobzien geht nun vom Platz.
Auswechslung bei Dynamo Dresden: Kofi Amoako
Einwechslung bei Dynamo Dresden: Lukas Boeder
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29