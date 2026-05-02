90. Minute (+7)

Fazit:

Lautern kommt nicht mehr gefährlich in den Strafraum und dann ist Schluss in Dresden: Die SGD holt gegen Kaiserslautern einen ganz wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf und vergrössert das Polster auf den Relegationsplatz vorerst auf fünf Zähler. Trotz der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang war das Auftreten der roten Teufel heute insgesamt zu schwach, was in der dritten Niederlage in Folge resultiert. Den goldenen Treffer erzielte Vincent Vermeij (68.), mit dem sich die Dresdner vor allem für eine dominante erste Hälfte belohnten. In der Schlussphase konnte sich die SGD erfolgreich allen Angriffsversuchen der Gäste erwehren und liess nicht mehr viel zu. Dresden kann nächste Woche im Abstiegsduell mit Braunschweig den Klassenerhalt quasi fix machen. Lautern trifft am 33. Spieltag auf Bielefeld.