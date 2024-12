90. Minute (+3)

Fazit:

Feierabend im Pott! Der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf trennen sich in einem attraktiven Zweitligaspiel mit 1:1. Die Königsblauen scheiterten schon in Durchgang eins oftmals an Kastenmeier im Düsseldorfer Tor, wodurch das 0:0 zur Pause schmeichelhaft war. Im zweiten Abschnitt gingen die Gäste dann aus dem Nichts durch Kownacki in Führung. Doch Schalke zeigte sich nicht geschockt und glich durch Sylla verdient aus. Kurz vor Ende hatte Schallenberg das 2:1 auf dem Fuss, scheiterte aber auch am Düsseldorfer Schlussmann. So ist der Punkt für Schalke fast schon zu wenig, darf aber aufgrund der Situation als gewonnener Punkt eingeordnet werden. Für die Gäste ist der Punkt als schmeichelhaft zu bewerten. Zum letzten Spieltag in diesem Jahr reist Schalke nach Elversberg, während Düsseldorf den 1. FC Magdeburg zu Gast haben wird. Vielen Dank für’s Mitlesen und ein schönes Wochenende!