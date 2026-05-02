Schalke kehrt nach drei Jahren in die Bundesliga zurück

Der FC Schalke ist ab der kommenden Saison wieder erstklassig. Die Königsblauen machen am Samstag den Aufstieg mit einem Sieg gegen Düsseldorf perfekt.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Am Ende reicht ein Tor. Das 1:0 von Kenan Karaman aus der 15. Minute im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf reicht, um aus dem Traditionsverein Schalke wieder einen Klub aus der 1. Bundesliga zu machen.

Vor etwas mehr als 61'500 Zuschauern macht der Klub aus dem Ruhrpott die Rückkehr ins Oberhaus am Samstagabend perfekt. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf Hannover, das noch drei Spiele auszutragen hat und aktuell auf dem Relegations-Platz steht.

«Wir wollten diesen Sieg. Wir wollten heute mit den Fans feiern», sagt Schalkes Star-Stürmer Edin Dzeko (40), der im Winter zum Klub gekommen ist und in bisher neun Spielen sechsmal getroffen hat, gegenüber Sky. «Wir sind durch und das ist wichtig, aber wir wollen auch Erster sein.»

Nach dem Abstieg 2021 konnte Schalke gleich in der Folgesaison in die 1. Bundesliga zurückkehren. Auf den erneuten Abstieg 2023 folgten drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga. Nun also endet auch diese Leidenszeit. Nun gilt es zu feiern. Schalke-Verteidiger Timo Becker sagt via Sky: «Ich werde heute das Stadion abreissen.» Soweit sollte es aber noch nicht kommen. Ein Heimspiel haben die Knappen noch. Danach wird es wohl endgültig kein Halten mehr geben.

Mittendrin in der Aufstiegs-Party von Schalke ist mit Adrian Gantenbein (25) auch ein Schweizer. Der Verteidiger war im Sommer 2024 nach Gelsenkirchen gewechselt und absolvierte in dieser Saison bisher 18 Spiele. Gegen Düsseldorf wurde Gantenbein in der 82. Minute eingewechselt. Bei den Gästen aus Düsseldorf spielte Stürmer Cédric Itten durch.

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