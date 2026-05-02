Schalke kehrt nach drei Jahren in die Bundesliga zurück

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Schalke 04
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1:0
Fortuna Düsseldorf
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Schalke 04
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Beendet
1:0
Fortuna Düsseldorf
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Karaman 15'
02.05.2026, 22:31 Uhr

90. Minute (+7)

Fazit:
Mit einem knappen 1:0-Sieg setzt sich der FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf durch und kann am 32. Spieltag den Aufstieg ins Oberhaus feiern. Ausgerechnet Kenan Karaman, der für die Knappen der Siegtorschütze ist und selbst drei Jahre beim heutigen Gegner spielte, macht den Unterschied. Die Gäste aus Düsseldorf haben den Hausherren einen grossen Kampf abverlangt und scheitern am Ende an der Chancenverwertung. Während Königsblau nun alles klar gemacht hat, wird es für die Fortuna im Endspurt der 2. Bundesliga überaus ungemütlich. Mit dem Duell gegen die SV Elversberg geht es kommende Woche für Alexander Ende und seine Mannen weiter, während der Neuaufsteiger beim 1. FC Nürnberg aktiv sein wird.

02.05.2026, 22:26 Uhr

90. Minute (+7)

Der FC Schalke 04 ist aufgestiegen! Drei Jahre nach dem Abstieg, nach zwei turbulenten Jahren und dem beinahe Abstieg in die 3. Liga, gibt es das Happy End! Die Nordkurve leuchtet aufgrund von etlichen Pyros, während sich die Spieler und Miron Muslic in den Armen liegen.

02.05.2026, 22:25 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende

02.05.2026, 22:24 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+7)

Gelbe Karte für Jesper Daland (Fortuna Düsseldorf)

02.05.2026, 22:24 Uhr

90. Minute (+6)

Kilian Sauck probiert es vom linken Strafraumeck mit einem Schlenzer, doch sein Versuch landet deutlich neben dem rechten Pfosten.

02.05.2026, 22:23 Uhr

90. Minute (+5)

Der S04 hat seine Offensivbemühungen eingestellt und scheint nur noch das Leder aus dem Stadion jagen zu wollen.

02.05.2026, 22:22 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+5)

Auswechslung bei FC Schalke 04: Adil Aouchiche

02.05.2026, 22:22 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

90. Minute (+5)

Einwechslung bei FC Schalke 04: Janik Bachmann

02.05.2026, 22:21 Uhr

90. Minute (+4)

Die Sekunden verrinnen und die Düsseldorfer probieren es nahezu ausschliesslich mit langen Bällen. Unterdessen gibt es immer wieder Durchsagen vom Stadionsprecher, dass man nach dem Schlusspfiff doch bitte auf den Rängen bleiben soll.

02.05.2026, 22:20 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+3)

Gelbe Karte für Christopher Lenz (Fortuna Düsseldorf)
Mit der Karte für Sauck scheint Christopher Lenz überhaupt nicht einverstanden zu sein und sieht auf der Bank der Gäste eine Verwarnung.

Aufstieg fix
Schalke kehrt nach drei Jahren in die Bundesliga zurück

Der FC Schalke ist ab der kommenden Saison wieder erstklassig. Die Königsblauen machen am Samstag den Aufstieg mit einem Sieg gegen Düsseldorf perfekt.
Publiziert: 02.05.2026 um 23:02 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:56 Uhr
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Party in Königsblau: Schalke steht als Aufsteiger fest.
Foto: IMAGO/DeFodi Images
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Andrea CattaniTagesleiter Sport

Am Ende reicht ein Tor. Das 1:0 von Kenan Karaman aus der 15. Minute im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf reicht, um aus dem Traditionsverein Schalke wieder einen Klub aus der 1. Bundesliga zu machen.

Vor etwas mehr als 61'500 Zuschauern macht der Klub aus dem Ruhrpott die Rückkehr ins Oberhaus am Samstagabend perfekt. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf Hannover, das noch drei Spiele auszutragen hat und aktuell auf dem Relegations-Platz steht.

«Wir wollten diesen Sieg. Wir wollten heute mit den Fans feiern», sagt Schalkes Star-Stürmer Edin Dzeko (40), der im Winter zum Klub gekommen ist und in bisher neun Spielen sechsmal getroffen hat, gegenüber Sky. «Wir sind durch und das ist wichtig, aber wir wollen auch Erster sein.»

Nach dem Abstieg 2021 konnte Schalke gleich in der Folgesaison in die 1. Bundesliga zurückkehren. Auf den erneuten Abstieg 2023 folgten drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga. Nun also endet auch diese Leidenszeit. Nun gilt es zu feiern. Schalke-Verteidiger Timo Becker sagt via Sky: «Ich werde heute das Stadion abreissen.» Soweit sollte es aber noch nicht kommen. Ein Heimspiel haben die Knappen noch. Danach wird es wohl endgültig kein Halten mehr geben.

Mittendrin in der Aufstiegs-Party von Schalke ist mit Adrian Gantenbein (25) auch ein Schweizer. Der Verteidiger war im Sommer 2024 nach Gelsenkirchen gewechselt und absolvierte in dieser Saison bisher 18 Spiele. Gegen Düsseldorf wurde Gantenbein in der 82. Minute eingewechselt. Bei den Gästen aus Düsseldorf spielte Stürmer Cédric Itten durch.

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2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
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1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
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5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
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8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
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-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
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-1
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10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
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16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
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SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
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18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
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-20
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Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
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Mannschaft
SP
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1
Schalke 04
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SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
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Hannover 96
Hannover 96
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SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
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SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
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Hertha BSC
Hertha BSC
32
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1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
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Karlsruher SC
Karlsruher SC
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1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
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Holstein Kiel
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VfL Bochum
VfL Bochum
32
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12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
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Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
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1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
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Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
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Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
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SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
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18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
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Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Patrick
Ittrich
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Gelsenkirchen, Deutschland
Arena AufSchalke
Kapazität
62'271
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