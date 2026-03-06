DE
FR
Abonnieren
Schalke 04
Schalke 04
18:30
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
Zum Fussball-Kalender
Schalke 04
Schalke 04
Ab 18:30 Uhr
Vs
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld

2. Bundesliga
Schalke 04 - Arminia Bielefeld

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
24
13
47
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
24
13
46
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
24
17
45
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
24
17
45
5
Hannover 96
Hannover 96
24
12
45
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
24
5
37
7
Hertha BSC
Hertha BSC
24
5
37
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
24
-7
33
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
24
-3
30
10
VfL Bochum
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
24
3
27
13
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
24
-7
26
14
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
15
Holstein Kiel
Holstein Kiel
24
-6
25
16
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
24
-15
25
17
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
24
-12
23
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Reichel
Deutschland
Anstoss
Freitag
06. März 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Gelsenkirchen, Deutschland
Arena AufSchalke
Kapazität
62'271
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen