Schalke 04
13:30
1. FC Nürnberg
Schalke 04
Ab 13:30 Uhr
Vs
1. FC Nürnberg
2. Bundesliga
Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
15
12
34
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
16
10
32
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
15
15
30
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
15
11
29
5
Hannover 96
Hannover 96
16
9
29
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
16
9
27
7
Hertha BSC
Hertha BSC
16
5
27
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
16
-8
21
9
VfL Bochum
VfL Bochum
16
1
20
10
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
15
-3
19
11
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
15
-4
19
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
16
3
18
13
Holstein Kiel
Holstein Kiel
16
-3
17
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
15
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
16
-17
15
16
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
16
-9
14
17
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
15
-12
14
18
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
16
-9
13
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Christian
Dingert
Deutschland
Anstoss
Sonntag
14. Dezember 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Gelsenkirchen, Deutschland
Arena AufSchalke
Kapazität
62’271
