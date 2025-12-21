Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
16
13
37
2
SV 07 Elversberg
16
16
33
3
SV Darmstadt 98
17
12
33
4
SC Paderborn 07
17
10
33
5
Hannover 96
16
9
29
6
Hertha BSC
17
5
28
7
1. FC Kaiserslautern
17
8
27
8
Karlsruher SC
17
-8
22
9
VfL Bochum
17
1
21
10
Holstein Kiel
17
-2
20
11
Arminia Bielefeld
17
3
19
12
SC Preußen 06 Münster
16
-4
19
13
1. FC Nürnberg
16
-5
19
14
1. FC Magdeburg
17
-8
17
15
Eintracht Braunschweig
16
-10
17
16
Fortuna Düsseldorf
17
-12
17
17
SpVgg Greuther Fürth
17
-18
15
18
SG Dynamo Dresden
17
-10
13