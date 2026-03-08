Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
25
14
50
2
SV Darmstadt 98
25
19
48
3
SV 07 Elversberg
25
18
48
4
SC Paderborn 07
25
13
47
5
Hannover 96
24
12
45
6
Hertha BSC
24
5
37
7
1. FC Kaiserslautern
25
4
37
8
Karlsruher SC
24
-7
33
9
VfL Bochum
25
3
32
10
Fortuna Düsseldorf
25
-10
31
11
1. FC Nürnberg
25
-4
30
12
Arminia Bielefeld
25
2
27
13
SC Preußen 06 Münster
24
-7
26
14
Eintracht Braunschweig
25
-15
26
15
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
16
Holstein Kiel
25
-8
25
17
1. FC Magdeburg
25
-13
23
18
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23