Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
30
19
61
2
SC Paderborn 07
30
17
58
3
SV 07 Elversberg
30
20
55
4
Hannover 96
30
14
54
5
SV Darmstadt 98
30
15
50
6
Hertha BSC
30
9
48
7
1. FC Kaiserslautern
31
3
46
8
Karlsruher SC
30
-9
40
9
1. FC Nürnberg
30
-2
38
10
VfL Bochum
30
0
36
11
SG Dynamo Dresden
31
0
35
12
Holstein Kiel
30
-4
35
13
Eintracht Braunschweig
31
-16
34
14
Fortuna Düsseldorf
31
-18
34
15
1. FC Magdeburg
30
-7
33
16
SpVgg Greuther Fürth
30
-20
33
17
Arminia Bielefeld
30
-2
32
18
SC Preußen 06 Münster
30
-19
28