Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
27
14
52
2
SV 07 Elversberg
27
18
51
3
SC Paderborn 07
27
14
51
4
SV Darmstadt 98
27
19
50
5
Hannover 96
27
12
49
6
Hertha BSC
26
6
41
7
1. FC Kaiserslautern
27
4
40
8
Karlsruher SC
27
-8
37
9
1. FC Nürnberg
27
0
36
10
VfL Bochum
26
3
33
11
Fortuna Düsseldorf
26
-11
31
12
SG Dynamo Dresden
27
-1
29
13
Eintracht Braunschweig
27
-15
29
14
SpVgg Greuther Fürth
27
-19
29
15
Arminia Bielefeld
27
0
28
16
SC Preußen 06 Münster
26
-14
26
17
Holstein Kiel
26
-9
25
18
1. FC Magdeburg
26
-13
24