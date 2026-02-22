DE
SC Preußen 06 Münster
13:30
1. FC Kaiserslautern
SC Preußen 06 Münster
Ab 13:30 Uhr
Vs
1. FC Kaiserslautern
2. Bundesliga
SC Preußen 06 Münster - 1. FC Kaiserslautern

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
23
13
46
2
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
23
19
45
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
23
17
44
4
Hannover 96
Hannover 96
22
11
41
5
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
22
9
40
6
Hertha BSC
Hertha BSC
22
7
34
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
22
5
34
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
23
-2
30
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
23
-9
30
10
VfL Bochum
VfL Bochum
23
3
29
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
23
4
27
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
23
-12
25
13
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
23
-14
25
14
Holstein Kiel
Holstein Kiel
23
-6
24
15
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
22
-7
23
16
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
23
-10
23
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
23
-20
22
18
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
22
-8
21
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Patrick
Schwengers
Deutschland
Anstoss
Sonntag
22. Februar 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Münster, Deutschland
Preußenstadion
Kapazität
12’672
