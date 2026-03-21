Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
26
14
51
2
SV Darmstadt 98
26
19
49
3
Hannover 96
27
12
49
4
SV 07 Elversberg
26
16
48
5
SC Paderborn 07
26
13
48
6
Hertha BSC
26
6
41
7
1. FC Kaiserslautern
26
7
40
8
Karlsruher SC
27
-8
37
9
VfL Bochum
26
3
33
10
1. FC Nürnberg
26
-3
33
11
Fortuna Düsseldorf
26
-11
31
12
SG Dynamo Dresden
26
0
29
13
Eintracht Braunschweig
27
-15
29
14
SpVgg Greuther Fürth
27
-19
29
15
Arminia Bielefeld
26
2
28
16
SC Preußen 06 Münster
26
-14
26
17
Holstein Kiel
26
-9
25
18
1. FC Magdeburg
26
-13
24