Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
30
19
61
2
SC Paderborn 07
30
17
58
3
Hannover 96
31
16
57
4
SV 07 Elversberg
31
20
56
5
SV Darmstadt 98
31
15
51
6
Hertha BSC
31
8
48
7
1. FC Kaiserslautern
31
3
46
8
Karlsruher SC
31
-11
40
9
1. FC Nürnberg
30
-2
38
10
Holstein Kiel
31
-3
38
11
VfL Bochum
30
0
36
12
SG Dynamo Dresden
31
0
35
13
Arminia Bielefeld
31
-1
35
14
Eintracht Braunschweig
31
-16
34
15
Fortuna Düsseldorf
31
-18
34
16
1. FC Magdeburg
30
-7
33
17
SpVgg Greuther Fürth
30
-20
33
18
SC Preußen 06 Münster
31
-20
28