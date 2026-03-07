DE
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
13:00
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
Ab 13:00 Uhr
Vs
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig

2. Bundesliga
SC Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
25
14
50
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
25
18
48
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
24
13
46
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
24
17
45
5
Hannover 96
Hannover 96
24
12
45
6
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
24
5
37
7
Hertha BSC
Hertha BSC
24
5
37
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
24
-7
33
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
24
-3
30
10
VfL Bochum
VfL Bochum
24
2
29
11
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
24
-11
28
12
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
25
2
27
13
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
24
-7
26
14
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
24
-6
25
15
Holstein Kiel
Holstein Kiel
24
-6
25
16
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
24
-15
25
17
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
25
-13
23
18
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
24
-20
23
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Lukas
Benen
Deutschland
Anstoss
Samstag
07. März 2026 um 13:00 Uhr
Stadion
Paderborn, Deutschland
Benteler-Arena
Kapazität
15'000
      Meistgelesen