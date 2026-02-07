Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
20
10
39
2
SV 07 Elversberg
20
17
38
3
SV Darmstadt 98
20
14
38
4
SC Paderborn 07
20
8
36
5
Hannover 96
20
8
35
6
1. FC Kaiserslautern
20
8
31
7
Hertha BSC
20
5
31
8
VfL Bochum
21
3
27
9
1. FC Nürnberg
20
-5
26
10
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
1. FC Magdeburg
21
-6
23
14
Fortuna Düsseldorf
20
-11
23
15
SC Preußen 06 Münster
21
-7
22
16
Arminia Bielefeld
20
2
21
17
SG Dynamo Dresden
20
-7
20
18
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19