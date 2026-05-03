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Karlsruher SC
Karlsruher SC
2:1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
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Karlsruher SC
Karlsruher SC
Beendet
2:1
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
Wanitzek 58'
Fukuda 86'
Lidberg 70'

2. Bundesliga
Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

03.05.2026, 15:30 Uhr

90. Minute (+6)

Fazit:
Der Karlsruher SC gewinnt am Ende verdient mit 2:1 gegen den SV Darmstadt 98 und sichert sich damit endgültig und vorzeitig den Klassenerhalt. Nachdem es zur Pause noch 0:0 zwischen den Teams stand, kamen die Badener besser aus der Kabine und Wanitzek traf mit einem tollen Freistosstor zur 1:0-Führung. In der 70. Minute glichen die Gäste dann durch Lidberg etwas glücklich zum 1:1 aus. In den letzten Minuten versuchten die Gastgeber noch einmal alles und Fukuda traf kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand. Durch die Niederlage haben die Hessen nun keine Chance mehr auf den Aufstieg und haben zwei Spieltage vor Schluss schon sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf Rang zwei und drei. Der KSC springt durch den Sieg mit 43 Punkten auf den achten Rang vor und hat nun acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

03.05.2026, 15:26 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende

03.05.2026, 15:26 Uhr

90. Minute (+4)

Die Gastgeber erobern in der eigenen Hälfte den Ball und Wanitzek kommt mit Tempo durch das Zentrum. Er passt die Kugel nach links zu Šimić und der zieht aus rund 15 Metern mit rechts ab. Sein Schuss wird noch abgefälscht und fliegt knapp links am Pfosten vorbei. Die anschliessende Ecke hat Schuhen sicher.

03.05.2026, 15:25 Uhr

90. Minute (+3)

Und wieder die Gastgeber. Nun geht es schnell über die linke Seite. Wanitzek legt den Ball nach rechts zum eingewechselten Burnić und der nimmt das Leder rund neun Meter vor dem Tor mit rechts direkt - drüber!

03.05.2026, 15:25 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

03.05.2026, 15:20 Uhr

88. Minute

Beide Teams tauschen noch einmal. Bei den Hessen hat Richter Feierabend, Białek ersetzt ihn. Bei den Badenern isind Scholl und Šimić für Müller und Torschütze Fukuda neu dabei.

03.05.2026, 15:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei Karlsruher SC: Shio Fukuda

03.05.2026, 15:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei Karlsruher SC: Roko Šimić

03.05.2026, 15:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei Karlsruher SC: Andreas Müller

03.05.2026, 15:19 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei Karlsruher SC: Paul Scholl

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Bickel
Deutschland
Anstoss
Sonntag
03. Mai 2026 um 13:30 Uhr
Stadion
Karlsruhe, Deutschland
Wildparkstadion
Kapazität
33'180
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