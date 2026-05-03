Fazit:
Der Karlsruher SC gewinnt am Ende verdient mit 2:1 gegen den SV Darmstadt 98 und sichert sich damit endgültig und vorzeitig den Klassenerhalt. Nachdem es zur Pause noch 0:0 zwischen den Teams stand, kamen die Badener besser aus der Kabine und Wanitzek traf mit einem tollen Freistosstor zur 1:0-Führung. In der 70. Minute glichen die Gäste dann durch Lidberg etwas glücklich zum 1:1 aus. In den letzten Minuten versuchten die Gastgeber noch einmal alles und Fukuda traf kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand. Durch die Niederlage haben die Hessen nun keine Chance mehr auf den Aufstieg und haben zwei Spieltage vor Schluss schon sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf Rang zwei und drei. Der KSC springt durch den Sieg mit 43 Punkten auf den achten Rang vor und hat nun acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Spielende
Die Gastgeber erobern in der eigenen Hälfte den Ball und Wanitzek kommt mit Tempo durch das Zentrum. Er passt die Kugel nach links zu Šimić und der zieht aus rund 15 Metern mit rechts ab. Sein Schuss wird noch abgefälscht und fliegt knapp links am Pfosten vorbei. Die anschliessende Ecke hat Schuhen sicher.
Und wieder die Gastgeber. Nun geht es schnell über die linke Seite. Wanitzek legt den Ball nach rechts zum eingewechselten Burnić und der nimmt das Leder rund neun Meter vor dem Tor mit rechts direkt - drüber!
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Beide Teams tauschen noch einmal. Bei den Hessen hat Richter Feierabend, Białek ersetzt ihn. Bei den Badenern isind Scholl und Šimić für Müller und Torschütze Fukuda neu dabei.
Auswechslung bei Karlsruher SC: Shio Fukuda
Einwechslung bei Karlsruher SC: Roko Šimić
Auswechslung bei Karlsruher SC: Andreas Müller
Einwechslung bei Karlsruher SC: Paul Scholl
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
32
21
67
2
SV 07 Elversberg
32
24
59
3
Hannover 96
32
16
58
4
SC Paderborn 07
32
12
58
5
SV Darmstadt 98
32
14
51
6
Hertha BSC
32
7
48
7
1. FC Kaiserslautern
32
2
46
8
Karlsruher SC
32
-10
43
9
1. FC Nürnberg
32
-1
42
10
Holstein Kiel
32
-1
41
11
VfL Bochum
32
1
40
12
SG Dynamo Dresden
32
1
38
13
Arminia Bielefeld
32
-1
36
14
1. FC Magdeburg
32
-7
36
15
Eintracht Braunschweig
32
-18
34
16
Fortuna Düsseldorf
32
-19
34
17
SpVgg Greuther Fürth
32
-21
34
18
SC Preußen 06 Münster
32
-20
29