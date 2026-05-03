90. Minute (+6)

Fazit:

Der Karlsruher SC gewinnt am Ende verdient mit 2:1 gegen den SV Darmstadt 98 und sichert sich damit endgültig und vorzeitig den Klassenerhalt. Nachdem es zur Pause noch 0:0 zwischen den Teams stand, kamen die Badener besser aus der Kabine und Wanitzek traf mit einem tollen Freistosstor zur 1:0-Führung. In der 70. Minute glichen die Gäste dann durch Lidberg etwas glücklich zum 1:1 aus. In den letzten Minuten versuchten die Gastgeber noch einmal alles und Fukuda traf kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand. Durch die Niederlage haben die Hessen nun keine Chance mehr auf den Aufstieg und haben zwei Spieltage vor Schluss schon sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf Rang zwei und drei. Der KSC springt durch den Sieg mit 43 Punkten auf den achten Rang vor und hat nun acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.