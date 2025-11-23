DE
FR
Karlsruher SC
Karlsruher SC
13:30
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Ab 13:30 Uhr
Vs
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg

2. Bundesliga
Karlsruher SC - SV 07 Elversberg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
13
8
29
2
Schalke 04
Schalke 04
13
9
28
3
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
13
10
25
4
Hannover 96
Hannover 96
13
6
24
5
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
12
13
23
6
Hertha BSC
Hertha BSC
13
6
23
7
Karlsruher SC
Karlsruher SC
12
1
21
8
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
12
6
20
9
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
12
7
17
10
Holstein Kiel
Holstein Kiel
12
1
15
11
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
12
-3
15
12
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
13
-4
15
13
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
13
-9
14
14
VfL Bochum
VfL Bochum
13
-3
13
15
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
13
-14
13
16
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
17
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
13
-13
10
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
13
-14
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robert
Kampka
Deutschland
Anstoss
Sonntag
23. November 2025 um 13:30 Uhr
Stadion
Karlsruhe, Deutschland
Wildparkstadion
Kapazität
28’762
