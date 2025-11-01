DE
Karlsruher SC
Karlsruher SC
13:00
Schalke 04
Schalke 04
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Ab 13:00 Uhr
Vs
Schalke 04
Schalke 04

2. Bundesliga
Karlsruher SC - Schalke 04

2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
Schalke 04
10
9
24
2
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
11
14
23
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
10
8
23
4
Hannover 96
Hannover 96
11
5
21
5
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
10
7
19
6
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
10
7
18
7
Karlsruher SC
Karlsruher SC
10
4
18
8
Hertha BSC
Hertha BSC
10
2
14
9
SC Preußen 06 Münster
SC Preußen 06 Münster
11
-3
14
10
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
10
3
13
11
Holstein Kiel
Holstein Kiel
11
0
12
12
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
10
-9
10
13
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
15
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
10
-5
9
16
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
10
-5
7
17
VfL Bochum
VfL Bochum
10
-6
7
18
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
10
-10
7
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Max
Burda
Deutschland
Anstoss
Samstag
01. November 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Karlsruhe, Deutschland
Wildparkstadion
Kapazität
28’762
