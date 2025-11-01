Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
10
9
24
2
SV 07 Elversberg
11
14
23
3
SC Paderborn 07
10
8
23
4
Hannover 96
11
5
21
5
1. FC Kaiserslautern
10
7
19
6
SV Darmstadt 98
10
7
18
7
Karlsruher SC
10
4
18
8
Hertha BSC
10
2
14
9
SC Preußen 06 Münster
11
-3
14
10
Arminia Bielefeld
10
3
13
11
Holstein Kiel
11
0
12
12
Eintracht Braunschweig
10
-9
10
13
Fortuna Düsseldorf
10
-9
10
14
SpVgg Greuther Fürth
10
-12
10
15
1. FC Nürnberg
10
-5
9
16
SG Dynamo Dresden
10
-5
7
17
VfL Bochum
10
-6
7
18
1. FC Magdeburg
10
-10
7