Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
18
12
38
2
SV Darmstadt 98
19
14
37
3
SV 07 Elversberg
18
15
34
4
SC Paderborn 07
18
8
33
5
1. FC Kaiserslautern
18
10
30
6
Hannover 96
18
6
29
7
Hertha BSC
18
5
29
8
1. FC Nürnberg
19
-5
25
9
Karlsruher SC
18
-6
25
10
Holstein Kiel
19
0
24
11
VfL Bochum
18
1
22
12
Arminia Bielefeld
19
2
20
13
1. FC Magdeburg
18
-5
20
14
SC Preußen 06 Münster
18
-6
20
15
Fortuna Düsseldorf
18
-11
20
16
Eintracht Braunschweig
18
-12
20
17
SG Dynamo Dresden
18
-8
16
18
SpVgg Greuther Fürth
18
-20
15