Mannschaft
SP
TD
PT
1
SV Darmstadt 98
21
18
41
2
Schalke 04
21
10
40
3
SC Paderborn 07
21
9
39
4
SV 07 Elversberg
21
14
38
5
Hannover 96
20
8
35
6
Hertha BSC
21
8
34
7
1. FC Kaiserslautern
21
4
31
8
VfL Bochum
21
3
27
9
1. FC Nürnberg
21
-6
26
10
Karlsruher SC
20
-7
26
11
Holstein Kiel
20
-1
24
12
Eintracht Braunschweig
20
-11
24
13
1. FC Magdeburg
21
-6
23
14
Fortuna Düsseldorf
20
-11
23
15
SC Preußen 06 Münster
21
-7
22
16
Arminia Bielefeld
20
2
21
17
SG Dynamo Dresden
21
-7
21
18
SpVgg Greuther Fürth
21
-20
19