Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
14
10
31
2
SC Paderborn 07
14
7
29
3
Hannover 96
14
9
27
4
SV 07 Elversberg
13
14
26
5
SV Darmstadt 98
13
10
25
6
1. FC Kaiserslautern
13
9
23
7
Hertha BSC
13
6
23
8
Karlsruher SC
14
-3
21
9
1. FC Nürnberg
13
-1
18
10
Arminia Bielefeld
13
5
17
11
Holstein Kiel
13
-2
15
12
SC Preußen 06 Münster
13
-4
15
13
Fortuna Düsseldorf
13
-9
14
14
VfL Bochum
13
-3
13
15
SpVgg Greuther Fürth
13
-14
13
16
SG Dynamo Dresden
13
-7
10
17
Eintracht Braunschweig
13
-13
10
18
1. FC Magdeburg
13
-14
7